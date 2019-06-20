20.06.2019 13:28
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Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 13 ölü

Esad rejimi İdlib

Esad rejiminin İdlib kentine düzenlediği hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.

Esad rejimininİdlibkentine düzenlediği hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.

Esed rejimi,İdlibkentinin farklı bölgelerinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, Esad rejimininSuriye'ninİdlibiline bağlı Maaret el Numan bölgesinde bir ambulansı vurduğu ve iki sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği de bildirildi. - İDLİB
Kaynak: İHA
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