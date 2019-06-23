23.06.2019 00:05
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Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 3 ölü

Esad rejiminin İdlib kırsalındaki bölgelere düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Esad rejiminin İdlib kırsalındaki bölgelere düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi. Esad rejiminin İdlib kırsalındaki bölgelere düzenlediği hava saldırıları sonucu, saldırıların düzenlendiği bölgelerden biri olan Serakib ilçesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Serakib ilçesinde akşam saatlerinde düzenlenen saldırının yanı sıra gün içerisinde bölgeye devam eden saldırılarda da pek çok sivil yaralandı. Yaralıların arasında kadın ve çocukların da olduğu aktarılırken, yerel kaynaklar bazılarının durumunun ağır olduğunu bildirdi.
(Muhamed El Mustafa/İHA)Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 3 ölü
Kaynak: İHA
Serakib , İdlib , Güncel

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