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Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 7 ölü, 12 yaralı

Esad rejimince, İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

29.08.2019 14:30
Esad rejimince, İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı. Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'e bağlı Maaruşin ve Alteh bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların olduğu 7 sivil öldü, 12 sivil yaralandı. Bölgeye gelen sivil savunma ekipleri enkaz altında bulunanları çıkarma faaliyetlerini sürdürdüğü ve yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdığı kaydedildi. Esad rejimi dün İdlib'teki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.
(İHA)
Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 7 ölü, 12 yaralı

İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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