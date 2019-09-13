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Esad rejimi İdlib'e yine saldırdı: 2 ölü

Esad rejiminin İdlib kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

13.09.2019 12:59Esad rejimi İdlib'e yine saldırdı: 2 ölü
Esad rejiminin İdlib kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Esad rejiminin İdlib kentindeki ilçe ve köylere hava saldırıları devam ediyor. Sabah saatlerinde İdlib'in Kafr Nabl kasabasına düzenlenen hava saldırılarında biri kadın 2 sivilin öldüğü, 3 sivilin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekiplerinin enkaz altındaki cesetleri çıkardığı bildirildi.

Rejim ve destekçisi Rusya, 12 gün aradan sonra dün sivil yerleşimlere yeniden hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı. Dünkü saldırılarda biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetmişti. - İDLİB

İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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