Haberler» 3. Sayfa» Haber

Esad Rejimi İdlib'i bombaladı: 1 ölü

Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği bombalı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

16.08.2019 19:28 Esad Rejimi İdlib'i bombaladı: 1 ölü
Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği bombalı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Rejimin İdlib'in güneybatısında bulunan Eriha ilçesine düzenlediği bombalı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rejim uçaklarının sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı kaydedildi. Saldırı sonrası bölgede faaliyet gösteren sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkararak müdahalede bulundu. - İDLİB

İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:15   Suç makinesi kadın mangal başında parmak arası terlikleriyle yakalandı
19:59   İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
19:58   Komşu kızını darp kamerada
19:57   Römorktan düşen yaşlı kadın ölümden döndü
19:55   Silah sesi mahalleyi sokağa döktü
19:53   Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı
19:53   Çorum'da depo yangını