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Esad rejimi İdlib'i karadan ve havadan vurdu: 2 ölü

Esad rejimi ve Rus uçaklarının İdlib çevresinde bulunan Binniş köyüne düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.

27.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:12Esad rejimi İdlib'i karadan ve havadan vurdu: 2 ölü
Esad rejimi ve Rus uçaklarının çevresinde bulunan Binniş köyüne düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ülkenin kuzeybatısında bulunan ilçesine girmesinin ardından Esad rejimi, Rus savaş uçaklarının da desteğiyle havadan ve karadan İdlib çevresinde bulunan Binniş köyüne saldırdı. Eş zaman topçu ve hava saldırıları sonucu 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, Esad güçleri çok sayıda topçu atışı gerçekleştirdi. Olay sırasında yaralanan siviller sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. - İDLİB

Suriye Milli Ordusu, Serakib, İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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