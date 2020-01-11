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Esad rejimi İdlib'te bu kez pazar yerini vurdu: 4 ölü

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in kuzey kırsalında bulunan Binş beldesindeki pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.

11.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:43Esad rejimi İdlib'te bu kez pazar yerini vurdu: 4 ölü
'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının 'in kuzey kırsalında bulunan Binş beldesindeki pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'in kuzey kırsalında bulunan Binş beldesindeki pazar yerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı nedeniyle 4 sivilin hayatını kaybettiği, pazar yerinde büyük maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kadın siviller olduğu ifade edildi.

Öte yandan Esad rejimin bugün İdlib'in farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 10 sivil hayatını kaybetti. - İDLİB

Suriye, İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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