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Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi

Rus istihbaratından verilen bilgilere göre; Esad rejimi, Türk SİHA'ları karşında büyük kayıp verince çareyi Rus yapımı Pantsir'e benzer hava savunma sistemleri yapmakta buldu. SİHA'ların yanıltılarak yanlış hedeflerin vurulması amaçlanırken SİHA'ların rejim askerlerinin planlarını yine bozduğu öğrenildi.

09.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:27

Esad rejiminin İdlib 'de sivillere ve Türk askerlerine saldırılarının ardından Türk ordusu tarafından Esad güçlerine karşı başlatılan harekatta rejim ordusu büyük kayıplar vermişti. Türk ordusu tarafından Esad güçlerine karşı yapılan operasyonlarda en büyük başarıyı ise Türk yapımı SİHA'lar elde etti. Dünya basınında Türk SİHA'larının Suriye'deki başarısı konuşulurken Esad rejiminin, SİHA'lara karşı ilginç bir yöntem kullanmaya başladığı ortaya çıktı.

RUS İSTİHBARATI AÇIKLADI

Rus istihbaratı tarafından verildiği iddia edilen bilgilere göre, Esad rejiminin Türk SİHA'larını yanıltmak için Rus yapımı Pantsir kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemine benzer bir sistem kullandığı ortaya çıktı.

TÜRK SİHA'LAR ESED'İN TUZAĞINA DÜŞMEDİ

SİHA'ların Pantsir üzerinde etkili olması üzerine Esad rejimi askerleri, Pantsir hava savunma sistemlerine benzer bir sistem yapıp farklı noktalara yerleştirdi. SİHA'ların yanıltılarak yanlış hedeflerin vurulması amaçlanırken SİHA'ların rejim askerlerinin planlarını yine bozduğu öğrenildi.

Söz konusu olay Rusya'da sosyal medyada kısa sürede yayılırken Türk SİHA'ları yine Rusya'da en önemli gündem konularından biri oldu.

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Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi

Kaynak: İHA

Etiketler : İdlib, Güncel

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