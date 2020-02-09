Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 2 ölü, 10 yaralı

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnoran kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı. Güncel Kaynak: İHA
Halep'te sivil savunma yetkilileri, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnoran kasabasındaki yerleşim bölgelerine iki hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Yetkililer, saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)