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Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep kırsalını vurdu

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, Halep kırsalındaki Darat Izza kasabasında hastaneleri vurdu.

17.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:41
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, Halep kırsalındaki Darat Izza kasabasında hastaneleri vurdu.
'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları Halep kırsalındaki Darat Izza kasabasının farklı bölgelerine ağır saldırılar düzenliyor. Saldırılarda El Kanana ve El Ferdavs hastaneleri hedef alındı. Saldırılar sonucu El Kanana ve El Ferdavs hastaneleri hizmet veremez hale geldi. Yerel kaynaklar çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Hastanedeki yetkililerden de en az 4 kişi ağır yaralandı. Sivil savunma ekipleri, yakınlarda bir hastane olmadığı için olay yerinde gerekli müdahaleyi yapmaya çalıştıktan sonra kritik durumdaki yaralıları Afrin ve Cinderes ilçesindeki hastanelere kaldırmak için yola çıktı.
(Hamad Alnajjar - Abu Mucahit El Halebi/İHA)
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep kırsalını vurdu

Suriye, Güncel

Kaynak: İHA


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