Haberler» 3. Sayfa» Haber

Esad rejimi yine İdlib'e saldırdı: 8 yaralı

Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'e bağlı Sarakib ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 8 sivil yaralandı.

28.08.2019 13:26 Esad rejimi yine İdlib'e saldırdı: 8 yaralı
Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'e bağlı Sarakib ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 8 sivil yaralandı.

Esad rejimine ait uçakları İdlib'in güneyinde bulunan Sarakib ilçesinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 8 sivilin yaralandığı belirtildi. Saldırı nedeniyle çevredeki binalar da hasar gördü. Saldırı sonrası bölgeye gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Esad rejimince, geçtiğimiz Pazartesi İdlib'in güneyindeki Abdita köyüne düzenlenen hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı. - İDLİB

İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:44   Besni'de traktör devrildi: 2 yaralı
13:43   Yangında, ağaçlar zarar gördü
13:39   Aranan şahıs yakalandı
13:34   Arkadaşları tarafından darp edilen kişi öldü
13:31   İş yerinde çalıntı araç motorları bulunan şahıs gözaltına alındı
13:29   70 yaşındaki taciz şüphelisi tutuklandı
13:28   Siirt'te genç kızı yılan ısırdı