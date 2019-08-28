- Esad rejimi yine İdlib
'e saldırdı: 8 yaralı
İDLİB - Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'e bağlı Sarakib ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 8 sivil yaralandı. Esad rejimine ait uçakları İdlib'in güneyinde bulunan Sarakib ilçesinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 8 sivilin yaralandığı belirtildi. Saldırı nedeniyle çevredeki binalar da hasar gördü. Saldırı sonrası bölgeye gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.Esad rejimince, geçtiğimiz Pazartesi İdlib'in güneyindeki Abdita köyüne düzenlenen hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.