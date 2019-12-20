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Esad rejimi yine İdlib'i vurdu: 4 ölü, 8 yaralı

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in Maaret el Numan ilçesine düzenlediği füze saldırısı sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

20.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:15 Esad rejimi yine İdlib'i vurdu: 4 ölü, 8 yaralı
'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, 'in Maaret el Numan ilçesine düzenlediği füze saldırısı sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.
Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, sabaha karşı İdlib'in Maaret el Numan ilçesine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil ise yaralandı.
Sivil savunma ekipleri hayatını kaybedenler arasında 2 kadın ve 1 çocuğun olduğunu belirtti. Sivillere ait evlerde büyük hasarın olduğu da ekiplerce aktarıldı. Saldırı nedeniyle büyük patlamalar meydana gelirken sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yerel kaynaklar, dün Esad rejimin seri hava saldırıları başlattığını, düzenlenen saldırılar sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve sivillerin de ağır yaralandığını kaydetti.
(Hamad Alnajjar - Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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