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-Esad Rejiminden İdlib'e Hava Saldırısı: 3 Ölü

- Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 3 ölüİDLİB - Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

23.08.2019 11:24
-Esad Rejiminden İdlib'e Hava Saldırısı: 3 Ölü
- Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü
İDLİB - Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, dün gece geç saatlerde İdlib'e bağlı Maret El Numan ilçesinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı. Bölgeye gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, geçtiğimiz Salı ve Çarşamba günleri İdlib kentindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 3 çocuk yaşamını yitirmiş, 11 sivil de yaralanmıştı.
-Esad Rejiminden İdlib'e Hava Saldırısı: 3 Ölü

İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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