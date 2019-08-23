- Esad rejiminden İdlib
'e hava saldırısı: 3 ölü
İDLİB - Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, dün gece geç saatlerde İdlib'e bağlı Maret El Numan ilçesinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı. Bölgeye gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, geçtiğimiz Salı ve Çarşamba günleri İdlib kentindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 3 çocuk yaşamını yitirmiş, 11 sivil de yaralanmıştı.