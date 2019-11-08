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- Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü

- Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 3 ölüİDLİB - Suriye'de Esad rejiminin Idlib'de düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

08.11.2019 22:23 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:24
- Esad rejiminden 'e hava saldırısı: 3 ölü
İDLİB - Suriye'de Esad rejiminin Idlib'de düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Esad rejimi Idlib'e bağlı Al Rami kasabasında hava saldırısı gerçekleştirdi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 yaralandı. Yaralılara acil müdahale edildi.
Öte yandan, sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, eş zamanlı olarak Cisr eş Şuğur'da da hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
- Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü

İdlib, Güncel

Kaynak: İHA


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