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- Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü

- Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölüİDLİB - Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in Kafr Nabl kasabasında düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

12.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:36
- Esad rejiminden 'e hava saldırısı: 4 ölü
İDLİB - 'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in Kafr Nabl kasabasında düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Kafr Nabl köyüne hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi.
- Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü

Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA


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