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Esad rejiminin bombardımanı sürerken, öğrenciler dersleri ailelerinden alıyor

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin bombardımanı nedeniyle eğitimin de durma noktasına geldiği Deir Hassan köyünde bulunan mülteci kampındaki aileler kendi çabalarıyla kurdukları çadırlarda çocuklara dersler veriyor.

10.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:47Esad rejiminin bombardımanı sürerken, öğrenciler dersleri ailelerinden alıyor
'nin kentinde Esad rejiminin bombardımanı nedeniyle eğitimin de durma noktasına geldiği Deir Hassan köyünde bulunan mülteci kampındaki aileler kendi çabalarıyla kurdukları çadırlarda çocuklara dersler veriyor.

Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından yapılan saldırılar sonucu sivillerin bölgeden kaçışı devam ediyor. Bombardıman nedeniyle evlerini terk eden aileler hayatta kalma çabalarını sığındıkları kamplarda sürdürürken, eğitim alamayan çocuklarına da kendileri ders veriyor. İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Deir Hassan köyünde bulunan kampta kalan siviller ise eğitim merkezleri ve okulların uzak olması nedeniyle çareyi kurdukları çadırda çocukları toplayarak ders vermekte buldu. Bu çabanın yetersiz olduğunu ifade eden aileler, çocuklarının kaybettikleri zamanı telafi etmeye çalıştıklarını amaçlıyor. Son günlerde şiddetli yağışın vurduğu kamplardan biri olan Deir Hassan köyündeki kampta bulunan çocuklar, sel suları ile dolan çadırlarda anne, baba ve yakınlarının verdiği derslere katılıyor.

Kampta kalan Halid Aymen "Bizim için en önemli şey çocuklarımızın eğitimi. Ne yakınlarda ne kampta hiçbir okul yok. Çocuklarımız her şeyi unutmaya başladılar. Sağlık konusunda da çok problem yaşıyoruz. Paramız olmadığı için ilaç bile alamıyoruz. Bazı kişilerin kronik hastalıkları var. Kampta hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Yerel kaynaklar Deir Hassan köyündeki kampa sığınan mültecilerin büyük bir kısmı Shashabo dağı, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Ghab Ovası, Hama bölgesindeki evlerini terk ettiklerini kaydetti. - İDLİB

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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