Esad ve Rus uçakları yine İdlib'i vurdu : 4 ölü

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının İdlib'in farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybederken 6 sivil de yaralandı.Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının İdlib'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1'i kadın 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, saldırılarda İdlib'in Bazabur köyünü, Mardikh beldesini ve İdlib'in doğusundaki Sarakib beldesini hedef aldı. Bazabur köyünde 2, Mardikh beldesinde 1, Sarakib beldesinde 1 kişi öldü. Bazabur köyüne düzenlenen saldırıda ayrıca sivil savunma ekiplerine ait bir aracın kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.Esad rejimi ve Rusya ateşkese rağmen 12 Ocak'tan itibaren İdlib'e yönelik hava saldırıları başlattı. - İDLİB