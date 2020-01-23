Haberler » 3. Sayfa » Esad ve Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 8 ölü - Haberler

Esad ve Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 8 ölü

Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçaklarının gece saatlerinden bu yana İdlib'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda sivilin yaralandığı açıklandı.

23.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:02Esad ve Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 8 ölü
'de Esad rejimi ve Rus uçaklarının gece saatlerinden bu yana 'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda sivilin yaralandığı açıklandı.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçakları tarafından gece saatlerinden bu yana İdlib' in farklı bölgelerine birçok hava saldırıları düzenlendi. Saldırılarda İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesindeki Arnaba köyü ile İdlib'in doğusundaki Sarakib beldesi hedef alındı. Saldırılar sonucu Arnaba köyünde 2'si çocuk 3 kişi, Sarakib beldesinde ise 3'ü çocuk 5 kişi olmak üzere toplamda 8 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralandı. - İDLİB

Suriye, İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23.01.2020 14:00:35