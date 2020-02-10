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Esad ve Rusya uçakları gece Halep'i vurdu: 9 ölü

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Abyan Saman beldesine düzenlediği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti.

10.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:21Esad ve Rusya uçakları gece Halep'i vurdu: 9 ölü
'de Esad rejimi ve 'ya ait savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Abyan Saman beldesine düzenlediği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları Halep'in batısındaki Abyan Saman beldesine hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklara göre, sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının dün Halep'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetmiş, 30 sivil de yaralanmıştı. - HALEP

Suriye, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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