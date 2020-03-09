Esad yine ateşkese uymadı
İdlib'de 6 mart gecesi yürürlüğe giren ateşkes Esad rejimi tarafından ihlal edildi.
09.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:22
İdlib 'de 6 mart gecesi yürürlüğe giren ateşkes Esad rejimi tarafından ihlal edildi. rejim, hem TSK konvoyuna, hem de köylere taciz ateşi açtı,Esad rejimi İdlib'de ateşkesi ihlal etti. Rejimin ateşkesin yürürlüğe girdiği 6 Mart gecesinden itibaren taciz atışlarını sürdürdüğü belirlendi. İlk günün sonunda rejimin 15 ateşkes ihlali tespit edildi. Esad'ın bu ihlallerde 50'den fazla mermi kullandığı ortaya çıktı. Saldırılar İdlib'in güneyindeki, Fattıra, Kastun, Kan Safra, Zıyara, Bara ve Tukad noktalarında yoğunlaştı. Rejim güçleri, Hama kırsalı Gab Ovası'ndaki Zıyara köyüne de taciz atışları yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gerekli koordineleri yaparak dün başlattığı ikmal faaliyetine de taciz atışı gerçekleştirildi. Konvoya rejim unsurlarının olduğu Urum As Sugra bölgesinden makinalı tüfekle taciz ateşi açıldı. Bir başka birliğin bulunduğu bölgenin yaklaşık 800 metre yakınına da toplam üç havan mermisi atıldı.
(İHA)
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gerekli koordineleri yaparak dün başlattığı ikmal faaliyetine de taciz atışı gerçekleştirildi. Konvoya rejim unsurlarının olduğu Urum As Sugra bölgesinden makinalı tüfekle taciz ateşi açıldı. Bir başka birliğin bulunduğu bölgenin yaklaşık 800 metre yakınına da toplam üç havan mermisi atıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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