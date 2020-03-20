Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ESADEM'den canlı psikolojik destek hattı - Haberler

ESADEM'den canlı psikolojik destek hattı

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Eyüpsultan Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (ESADEM) Covid-19 virüs salgını nedeniyle, hizmetlerine psikolojik canlı destek yaparak devam edecek.

20.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:34
ESADEM'den canlı psikolojik destek hattı
Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Eyüpsultan Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (ESADEM) Covid-19 virüs salgını nedeniyle, hizmetlerine psikolojik canlı destek yaparak devam edecek.

Eyüpsultan Belediyesi korona virüse karşı bir dizi tedbir almakla birlikte, vatandaşların mağduriyetini gidermek veya en aza indirme konusunda önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Eyüpsultan Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (ESADEM) Covid-19 virüs salgını nedeniyle, hizmetlerine psikolojik canlı destek yaparak devam edecek. Canlı destek hizmeti kapsamında Eyüpsultan Belediyesi'nin uzman klinik psikologları vatandaşlara hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında Covid-19 virüsü ile ilgili psikolojik destek sağlayarak onları bu noktada bilgilendirecek ve konuyla ilgili gelen soruları cevaplandıracak.

"Psikiyatrik sorunlarda artış görülebilir"

"Virüsün yayılabilme hızının yüksek olması ve virüse yakalanan insanların yaşadığı ciddi sorunlardan dolayı halk içerisinde bir panik ve kaygı durumu yaşanıyor" diyen Uzm. Klinik Psikolog Dolunay Hatipoğlu Yanık şu ifadelere yer verdi: "Halk içerisinde bir panik ve kaygı durumu var. Bu panik hali vatandaşları yıpratmakta ve yalan yanlış yöntemlere başvurmalarına sebebiyet vermekte. ESADEM psikologları olarak bizler vatandaşın yaşadığı bu zorlu süreci bir nebze de olsa atlatabilmelerini sağlamak ve doğru bilinçlendirme yapabilmek için psikolojik canlı destek hizmeti vereceğiz."

Vatandaşa verilecek olan psikolojik destek süreciyle ilgili ESADEM psikologlarından Uzm. Klinik Psikolog Ayşenur Işıldar ise şöyle konuştu: "Covid 19 virüsü nedeniyle kişilerde panik bozukluk, kaygı bozuklukları, objesif-kompulsif bozukluklar ve depresyon gibi psikiyatrik sorunların belirtilerinde artış görülebilmektedir. Ayrıca bu problemleri yaşamayan bireylerde, bu tür rahatsızlıklar tetiklenebilir. Covid-19 virüsü nedeniyle kaygı ve korku duyan vatandaşlar ESADEM Psikologlarından, canlı destek alabilir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Haberler
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı Haberler
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu Haberler
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı Haberler
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı

Son Dakika Güncel Haberleri

Türkiye Satranç Federasyonundan 'Evde satrançla kal' daveti - Haber Fransa'nın Nice kentinde sokağa çıkma yasağı - Haber Çinli uzmanlardan Kovid-19'un yeni semptomları konusunda uyarı - Haber Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı - Haber AŞTİ'de koronavirüs paniği - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler
Loading