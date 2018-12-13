Esaretin Bedeli''ne Büyük İlgi!

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından ilk kez tiyatroya uyarlanan "Esaretin Bedeli" oyununun yönetmenliğini Şakir Gürzumar yaparken oyunda başrolleri; Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) paylaşıyor.

25 kişilik dev bir kadronun sahneye çıkacağı oyunun müzikleri Orhan Enes Kuzu, dekoru Tayfun Çebi ve kostümleri Dilek Kaplan tarafından yapıldı.

Morgan Freeman'ın canlandırdığı Red karakteriyle sahnede olacak olan Kerem Alışık, "Esaretin Bedeli'defalarca izlediğim ve hayran kaldığım bir film. Filmi izlerken oyunculuğunu çok beğendiğim Morgan Freeman'ın canlandırdığı Red karakterini bir gün oynayacağım aklımdan bile geçmezdi. Baştan sona kadar oynayacağım Red karakterinin sükûnetiyle geçen oyun, ''umut iyi bir şeydir ve iyi şeyler asla ölmez'' mottosunu savunan Andy karakteri ile ''eğer hapishaneye düşmüşsen umut tehlikeli bir şeydir ve tehlikeli şeylerden uzak durulmalıdır'' diyen Red'in çatışması olarak görülebilir. Sonunda umudun mayalandığı, umutsuzluğun katranlaştığı bir hikaye bizleri bekliyor. Biz de oyunla ilgili umut doluyuz. Tüm hazırlıklarımız bugünlerde bitti. Bütün umudumuz yarınlarda oyunu oynayacak olmamız da…"