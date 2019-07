Esas 14 Burd AVM'de, Ağustos ayı etkinlikleri

Esas 14 Burda AVM, Ağustos ayında minik ziyaretçilerine her hafta sonu eğlenceli Kids Club Atölye etkinlikleri keyifli anlar yaşatacak.Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu 'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Ağustos ayı itibari ile her Cumartesi - Pazar minik ziyaretçilerini eğlenceli atölye etkinlikleriyle buluşturarak eğlendirerek yeni keşifler yapmalarını sağlayacak. Her hafta sonu 13.00 - 19.00 saatleri arasında düzenlenecek atölye ekinlikleri kapsamında 3 Ağustos'ta uçurtma atölyesi ve 4 Ağustos'ta sanat atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 10 Ağustos'ta bayram tebrik kartı atölyesi, 11 Ağustos'ta çiçek tasarım atölyesi, 17 Ağustos'ta sanat atölyesi, 18 Ağustos'ta çizgi çalışama atölyesi, 24 Ağustos'ta hayvan tasarım atölyesi, 25 Ağustos'ta 3 boyutlu çalışmalar atölyesi, 31 Ağustos'ta Atatürk portre atölyesi ile çocuklara eğlence ve deneyim dolu dünyanın kapılarını açacak.Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Ağustos ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz Kids Club Atölye etkinliklerine davet ediyor. - BOLU