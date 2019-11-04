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Esas 14 Burda'dan "Hediye Dükkanı" kampanyası

Esas 14 Burda AVM, 4'üncü yılına özel "Hediye Dükkanı" kampanyasıyla, alışveriş yapan ziyaretçilerine hediye kazanma fırsatı sunuyor.

04.11.2019 16:01Esas 14 Burda'dan
Esas 14 Burda AVM, 4'üncü yılına özel "Hediye Dükkanı" kampanyasıyla, alışveriş yapan ziyaretçilerine hediye kazanma fırsatı sunuyor.

Bolu'da, D-100 Karayolu üzeri Paşaköy mevkiinde kurulan eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, 4'üncü yılını 4 kat puan ile kutluyor. Harcadıkça kazandıran, her TL'nin puana dönüştüğü kampanyası "Hediye Dükkanı" ile Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerine birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor. Bu kapsamda 4 - 8 Kasım tarihleri arasında yapılacak tüm alışverişlerde Esas 14 Burda AVM, 4 kat puan kazandırıyor. - BOLU

D-100 Karayolu, Paşaköy, Bolu, Ekonomi

Kaynak: İHA

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