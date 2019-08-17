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Esas 67 Burda AVM'de afet risklerini azaltmayı anlattılar

AFAD Zonguldak İl Müdürlüğü tarafından Esas 67 Burda AVM'de afet risklerini azaltmayı amaçlayan broşürler ziyaretçilere dağıtıldı.

17.08.2019 13:43 Esas 67 Burda AVM'de afet risklerini azaltmayı anlattılar
AFAD Zonguldak İl Müdürlüğü tarafından Esas 67 Burda AVM'de afet risklerini azaltmayı amaçlayan broşürler ziyaretçilere dağıtıldı. Ayrıca stand açılarak vatandaşlar afetler konusunda bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük-Marmara depreminin yıldönümü anısıyla Afet Risklerini Anlamak amacıyla bu yıl Afetlere Hazırlık Yılı ilan edildi. Bu kapsamda AFAD Zonguldak İl Müdürlüğünce Zonguldak halkını bilgilendirmek afetlerde güvende kalabilmek ve afetlere daha hazırlıklı olabilmesi için Zonguldak Esas 67 Burda AVM'de 16-17 Ağustos 2019 tarihleri arasında saat 10.00-22.00 arasında iki gün boyunca stand açıldı.

Afet risklerini azaltmak amacıyla broşürler dağıtılarak AVM'yi ziyaret eden vatandaşlar bilgilendiriliyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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