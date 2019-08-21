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Esas 67 Burda AVM'de engellilere yönelik farkındalık standı açtılar

Zonguldak Esas 67 Burda AVM'de ATEK-DER tarafından sosyal farkındalık projesi kapsamında stand açıldı.

21.08.2019 11:47 Esas 67 Burda AVM'de engellilere yönelik farkındalık standı açtılar
Zonguldak Esas 67 Burda AVM'de ATEK-DER tarafından sosyal farkındalık projesi kapsamında stand açıldı.

Anadolu Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Esas 67 Burda AVM'de farkındalık standı açıldı. 16-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında açık kalacak olan stantta engellilere yönelik farkındalık amaçlanıyor.

Engellilerin çalışıp üretim yapabilmelerini sağlamak, toplumda yer edinebilmelerinin en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade eden stant görevlileri, çiçek açan kalem ile sosyal sorumluluğa dikkat çekiyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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