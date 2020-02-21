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Esaslı Kadınlar 10 Burda'da

Balıkesirlileri ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM, Esas Gayrimenkul ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde düzenlenecek 'Esaslı Kadınlar Burda' söyleşisinde kadın girişimcilere ilham verecek.

21.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:16Esaslı Kadınlar 10 Burda'da
Balıkesirlileri ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM, Esas Gayrimenkul ile Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde düzenlenecek 'Esaslı Kadınlar Burda' söyleşisinde kadın girişimcilere ilham verecek.

Balıkesir'in alışveriş, eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 10 Burda AVM, 25 Şubat Salı günü 13.00 - 16.00 saatleri arasında Esas Gayrimenkul ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde düzenlenecek 'Esaslı Kadınlar' söyleşinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Esas Gayrimenkul çatısı altında 41 Burda'da başlayan sosyal sorumluluk projesinin ikinci ayağına 10 Burda AVM ev sahipliği yapacak. Kadınların iş hayatındaki öneminden bahsedilecek interaktif söyleşide, Esas Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü Berrak Kutsoy, gazeteci-yazar Elif Ergu, SBS BEEO Kurucu Ortağı Aslı Elif Tanuğur Samancı, Highgenic Kurucu Ortağı Sevginar Baştekin ve Ticimax Kurucusu Cenk Çiğdemli, girişimcilik ve kadın girişimciliği konularını ele alacak. Etkinlikte, kendi alanlarında başarıyı yakalamış kadın yöneticilerin kariyer yolculuğu konuşulacak. Kadın girişimciliğinin desteklenmesi konusu bilgilendirici içeriklerle masaya yatırılacak. - BALIKESİR

Balıkesir, Türkiye, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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