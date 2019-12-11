Haberler » Güncel » Esaslı Kadınlar 41 Burda'da - Haber

Esaslı Kadınlar 41 Burda'da

Esas Gayrimenkul ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde 41 Burda AVM'de düzenlenecek 'Esaslı Kadınlar Burda' söyleşisi, kadın girişimcilere ilham verecek.

11.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:59Esaslı Kadınlar 41 Burda'da
Esas Gayrimenkul ile Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde 41 Burda AVM'de düzenlenecek 'Esaslı Kadınlar Burda' söyleşisi, kadın girişimcilere ilham verecek.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen 41 Burda AVM, 13 Aralık Cuma günü 13.30 – 16.00 saatleri arasında Esas Gayrimenkul ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde düzenlenecek 'Esaslı Kadınlar' söyleşinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Açılışı TOBB Genç Girişimciler Kurul Danışmanı Berrak Kutsoy tarafından yapılacak söyleşide, gazeteci yazar Elif Ergu 'Neden Kadın Girişimciliği?' başlığı ile kadın elinin ekonomideki önemini aktaracak, aynı zamanı zamanda söyleşinin moderatörlüğünü yapacak.

SBS Bilimsel Bio Çözümler Kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı, Karaoğlu Peyzaj yöneticilerinden Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar ve Nacsoft Yazılım Şirketi Kurucusu Nurcan Babalık, söyleşide kadınları cesaretlendirmek ve kendi işletmelerini kurarak hem aile ekonomilerine hem de ülke ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla hikayelerini ve girişimcilik modellerini paylaşacak. E-ticaret yolculuğunun Ticimax, Ödeal ve Foriba tarafından aktarılacağı etkinlikle ilgili detaylı bilgiye 41 Burda AVM danışma noktasından ya da AVM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. - KOCAELİ

Türkiye, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:21 Didim ve Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haber
18:20 ABD Ankara Büyükelçisi Satterfiald, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Haber
18:20 Yaralı taşıyan ambulansa kaza yaptı: 7 yaralı - Haber
18:20 Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı - Haber
18:20 Muğla chp, istifa eden ünlü oyuncudan, ihraç istemiyle savunma istemiş - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 18:30:12