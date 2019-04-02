Esat Binzürare Başaran Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İZMİR BERGAMA belediye başkan adayı olan Esat Binzürare Başaran isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR BERGAMA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Esat Binzürare Başaran isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İZMİR BERGAMA adayı Esat Binzürare Başaran kimdir? Bağımsız İZMİR BERGAMA adayı Esat Binzürare Başaran yüzde kaç oy aldı?

Esat Binzürare Başaran Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İZMİR BERGAMA belediye başkan adayı olarak gösterilen Esat Binzürare Başaran BERGAMA ilçesinde % 0,41 oranında oy almıştır. BERGAMA ilçesinde % 0,41 oranında oy olan Esat Binzürare Başaran adlı Bağımsız adayı toplamda 282 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR BERGAMA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.