Esat Yontuç'tan Acun Ilıcalı'nın doğum gününe özel paylaşım

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, 50 yaşına giren yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'nın doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

YILLAR ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı'nın aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan Esat Yontuç, arkadaşıyla olan yıllar önceki fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.

"İYİ Kİ VARSIN"

Yontuç, Ilıcalı ile olan paylaşımının altına "Bak gerçekten burada senden 24 gün büyük duruyorum biraz da ödem var. Ama küçüğüm de olsan iyi ki varsın iyi ki doğmuşsun daha nice doğum günlerimize inşallah...." notunu düştü