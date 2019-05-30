30.05.2019 09:25
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Esat Yontuç'tan Acun Ilıcalı'nın doğum gününe özel paylaşım

50 yaşına giren Acun Ilıcalı'nın yakın dostu Esat Yontuç, arkadaşının doğum gününü özel bir paylaşımla kutladı.

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, 50 yaşına giren yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'nın doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

YILLAR ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı'nın aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan Esat Yontuç, arkadaşıyla olan yıllar önceki fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.

"İYİ Kİ VARSIN"

Yontuç, Ilıcalı ile olan paylaşımının altına "Bak gerçekten burada senden 24 gün büyük duruyorum biraz da ödem var. Ama küçüğüm de olsan iyi ki varsın iyi ki doğmuşsun daha nice doğum günlerimize inşallah...." notunu düştü

Esat Yontuç'tan Acun Ilıcalı'nın doğum gününe özel paylaşım Acun Medya, Esat Yontunç, Acun Ilıcalı, Magazin


YORUMLAR (2)
MÜFİT: Şu acn batsada kurtulsak şımarık herif
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ARCO: esat sende onun yanında dolana dolana köşeyi döndün işte hem geziyon hem para kazanıyon ohhhh ne güzel vasfın ney??? acunun arkadaşı olmak:))))
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