Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

ESBALDER'den internet üzerinden 'fotoğraf yarışması'

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından ülke genelinde internet üzerinden fotoğraf yarışması düzenlendi.

16.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:14
ESBALDER'den internet üzerinden 'fotoğraf yarışması'
Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından ülke genelinde internet üzerinden fotoğraf yarışması düzenlendi.

ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş 'fotoğraf yarışması' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Koronavirüs (Kovit-19) belasının tüm ülkemizi sardığı şu günlerde; arkadaşlarımıza büyük bir motivasyon olması ve arzu ettiğimiz biraz olsun güzel günlerin yakın olduğunu hatırlatmak için, internet üzerinden arşivleri karıştıralım diyerek bir 'fotoğraf yarışması' düzenledik. Yurdun birçok yerinden dostlarımız, 124 fotoğrafla katılım sağladılar. En çok beğeni alan on fotoğrafın içinden, 5 fotoğraf dereceye girdi. Sakarya'dan fotoğraf yarışmasına katılan Taha Tarhan 1'nci olurken, Mehmet Akyüz 2'nci, Cihan Oktar 3'ncü oldular. En çok beğeni alan Adem Tanak, jüri mansiyon özel ödülüne de Abdül Kadir Öztürk dereceye girdiler. Yarışmamıza katılan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Ödül alanlar; ödüllerini kendilerine ulaştırmamız için, bizlerle irtibata geçmelerini rica ederiz. Fotoğraf yarışması ile, biraz olsun anıları tazeledik. Ne mutlu bizlere 'Evde kalın, sağlıklı kalın" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Eskişehir, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı’dan Şengör’e dikkat çeken uyarı Haberler
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Haberler ›› Yaşam ››ESBALDER'den internet üzerinden 'fotoğraf yarışması' - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

12:14: Sokak sanatının efsane ismi Banksy'den karantina isyanı - Haberler 12:10: Güney Amerika'da 6 büyüklüğünde deprem - Haberler 12:06: Önce patlama, sonra yangın - Haberler 12:04: Tek kullanımlık eldivenler: Güven hissine aldanmayın - Haberler 12:04: Pompalı tüfekle iş yerini kurşunladılar, o anlar kameraya yansıdı - Haberler 11:49: Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi - Haberler 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu