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ESBALDER'den Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESBALDER) yönetimi ile bir araya geldi.

28.08.2019 12:00 ESBALDER'den Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç'a ziyaret
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESBALDER) yönetimi ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESBALDER) yönetimini makamında ağırladı. ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş ve yönetim kurulu üyeleri, ziyarette Başkan Ataç'a dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Demirtaş ziyaretinde Başkan Ataç'a sivil toplum kuruluşlarına verdiği katkılardan dolayı teşekkürlerini de iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Ataç da Demirtaş ve beraberindekilere teşekkür ederek dernek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

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