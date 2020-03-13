ESBALDER 'İdlib Şehitleri' için Mevlid-i Şerif okuttu
Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından, Eskişehir'de Hacı Havva Camii'nde 'İdlib Şehitleri' için Mevlid-i Şerif okutuldu.
13.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:41
Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından, Eskişehir'de Hacı Havva Camii'nde ' İdlib Şehitleri' için Mevlid-i Şerif okutuldu.
ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "İdlib Şehitleri' için; Hacı Havva Camii'sinde vatandaşların katılımı ile Mevlid-i Şerif okuttuk. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı. İdlib Şehitleri için dua edildi. Mevlid-i Şerif'e katılan ve yemek programına iştirak eden herkese teşekkür ederim. Allah kabul etsin" dedi.
Program sonrası yemek ikramında bulunuldu. - ESKİŞEHİR
ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "İdlib Şehitleri' için; Hacı Havva Camii'sinde vatandaşların katılımı ile Mevlid-i Şerif okuttuk. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı. İdlib Şehitleri için dua edildi. Mevlid-i Şerif'e katılan ve yemek programına iştirak eden herkese teşekkür ederim. Allah kabul etsin" dedi.
Program sonrası yemek ikramında bulunuldu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Haberler
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Haberler
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Haberler
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı