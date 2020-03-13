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ESBALDER 'İdlib Şehitleri' için Mevlid-i Şerif okuttu

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından, Eskişehir'de Hacı Havva Camii'nde 'İdlib Şehitleri' için Mevlid-i Şerif okutuldu.

13.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:41
ESBALDER 'İdlib Şehitleri' için Mevlid-i Şerif okuttu
Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından, Eskişehir'de Hacı Havva Camii'nde ' İdlib Şehitleri' için Mevlid-i Şerif okutuldu.

ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "İdlib Şehitleri' için; Hacı Havva Camii'sinde vatandaşların katılımı ile Mevlid-i Şerif okuttuk. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı. İdlib Şehitleri için dua edildi. Mevlid-i Şerif'e katılan ve yemek programına iştirak eden herkese teşekkür ederim. Allah kabul etsin" dedi.

Program sonrası yemek ikramında bulunuldu. - ESKİŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir, İdlib, Yaşam

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