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Eşcinsel olduğunu açıklayan Ricky Martin, 9 aylık kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Geçtiğimiz yıllarda eşcinsel olduğunu açıklayan dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, 9 aylık kızı Lucia'nın yüzünü ilk kez gösterdi.

10.08.2019 10:53
Eşcinsel olduğunu açıklayan Ricky Martin, 9 aylık kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Bir yıl önce Suriyeli şarkıcı sevgili ile Jwan Yosef ile evlenen ünlü şarkıcı Ricky Martin'in üçüncü çocuğu bu yılın başında dünyaya gelmişti.

EŞİYLE KIZININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞLARDI

Dünyaca ünlü şarkıcı, eşi ile birlikte bebeğinin ellerini tuttukları fotoğrafı paylaşarak "Güzel ve sağlıklı bir kız bebeğin, Lucia Martin-Yosef'in ebeveynleri haline geldiğimizi duyurmaktan dolayı mutluluğun ötesindeyiz" yorumuyla duyurmuştu.

YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

47 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, dokuz aylık kızı Lucia'nın yüzünü ilk kez gösterdi. 11 yaşında ikiz oğulları bulunan 47 yaşındaki şarkıcı, sevimli bebeğin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Martin, karenin altına, "Gözlerimin ışığı..." diye yazdı.

Eşcinsel olduğunu açıklayan Ricky Martin, 9 aylık kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Ricky Martin, Magazin

YORUMLAR (3)
HAYIRDIR: Çocuklara yazık, devlet ellerinden alsin. Yazıktır
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YELİZ: Bir insan bu kadar yakışıklıyken neden eş cinsel olur neeeden
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ZİYAA: Yazık günah kime Anne diyecek bu çocuklar. Bende seni adam sanırdım Ricky efendi.
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