Haberler » 3. Sayfa » Escobar'a özenen Ukraynalı sigara kaçakçılarına operasyon - Haberler

Escobar'a özenen Ukraynalı sigara kaçakçılarına operasyon

Ukrayna Sınır Güvenliği Servisi'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sigara kaçakçılığında kullanılan AN 2 tipi uçağa el konuldu.

09.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:44Escobar'a özenen Ukraynalı sigara kaçakçılarına operasyon
Sınır Güvenliği Servisi'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sigara kaçakçılığında kullanılan AN 2 tipi uçağa el konuldu. Dünyaca ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar gibi uçakla kaçakçılık yapan şahıslar ise gözaltına alındı.

Ukrayna'nın İvana Frankovsk Bölgesi'ndeki Kolomyia şehrinde Ukrayna Sınır Güvenliği Servisi ekipleri tarafından sigara kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Romanya üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine AN 2 tipi uçakla uzun süredir sigara kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslar kıskıvrak yakalandı. Ekipler tarafından uçuşların nasıl gerçekleştirildiği ve teslimatın hangi noktalara yapıldığının netleştirilmesine yönelik soruşturma başlatılırken, şahıslar hakkında da yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Söz konusu olay, dünyaca ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın uçakla gerçekleştirdiği uyuşturucu ticaretine benzetildi.

Öte yandan 2017 ve 2018 yılında yine aynı AN 2 tipi uçak ile sigara kaçakçılığı denenmiş ancak şahıslar güvenlik güçlerince yakalanmıştı. - KİEV

Ukrayna, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:55  KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: "Amerikan askerlerinin Kıbrıs'ta konuşlandırılmasına izin... - Haberler
17:53  Çavuşoğlu, ABD ve İran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz - Haberler
17:53  Torbalı'da 112 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Haberler
17:50  Irak'ta DAEŞ karşıtı koalisyon güçleri faaliyetlerini askıya aldı - Haberler
17:47  Kayseri'de El-Nusra terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı - Haberler
17:20  Kar yağışının esir aldığı kentte, arızalı bulaşık makinesi kızakla taşındı - Haberler
16:44  Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı - Haberler
16:33  Papa, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı yaptı - Haberler
15:53  Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi - Haberler
15:21  Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu - Haberler
9.01.2020 18:17:26