26 Kasım 2018, 17:39
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Escort Kadın Tarafından Dolandırılan Adam Polise Başvurdu

Edirne'de internet sitesindeki telefon numarası üzerinden iletişime geçtiği eskort kadın tarafından 5 kez dolandırılan adam, polise başvurarak şikayetçi oldu.

Edirne'nin İpsala ilçesinde M.K. adlı adam, internet sitesindeki telefon numarası üzerinden iletişime geçtiği eskort kadın tarafından 5 ayrı seferde toplamda 1600 TL dolandırıldığını iddia ederek, polise şikayetçi oldu.

ESCOR TUZAĞINA DÜŞTÜ

Olay, ilçeye bağlı Bayrambey Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., internet sitesindeki telefon numarası üzerinden bir eskortla tanıştı. M.K., eskort kadının vermiş olduğu numarayı arayıp buluşmak istedi. Kadın, M.K.'ye vereceği hesap numarasına para yatırması halinde buluşmanın gerçekleşeceğini söyledi.

POLİSE BAŞVURDU

Eskort kadına inanan M.K., hesap numarasına 5 kez üst üste 200'er lira olmak üzere toplam 1600 lira para yatırdı. M.K., daha sonra telefonundan eskort kadını aradı. Kadının telefonunun kapalı olduğunu gören M.K., dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. İpsala,Edirne
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:39



YORUMLAR (46)
GS Lİ: 5 kez üst üste 200 lira para yatırdı 1600 lira nasıl oluyor anlamadım
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REX: 5 kez üst üste 20 yatırdımı bin lira ediyor toplamda 1600 nerden cıktı avukat masraflarınmı cıkarmaya çalışıyor :D
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CRZ: BİTLİS TE 5 MİNARE BERİ GEL OĞLAN BERİ GEL.
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ANTİYOBAZ: az bile keko seni görmedigin kadina parami gönderiyorsun dümbük
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RUMUZ: Memlekette abaza bitmez
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