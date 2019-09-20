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ESDER'den "ahilik teşkilatı" talebi

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki ahilik sisteminin yeniden canlandırılması gerektiğini belirterek, "Uygulaması ve güzel sonuçları olan ahilik teşkilatının günümüzde hayata geçirilmemesi için hiçbir sebep yok." ifadelerini kullandı.

20.09.2019 11:00ESDER'den
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki ahilik sisteminin yeniden canlandırılması gerektiğini belirterek, "Uygulaması ve güzel sonuçları olan ahilik teşkilatının günümüzde hayata geçirilmemesi için hiçbir sebep yok." ifadelerini kullandı.
Çelikus, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ahilik teşkilatının, günün koşullarına uyarlanarak yeniden işler hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.
Ahilik teşkilatının yeniden hayata geçirilmesi durumunda Türkiye'nin şaha kalkacağını savunan Çelikus, bu sistemin Selçuklu ve Osmanlı döneminde sosyal adalet, barış ve ilerlemenin teminatı olduğunu vurguladı.
Çelikus, ahilik geleneğinin tam anlamıyla yaşatıldığı dönemlerde Türk milletinin idari, askeri ve ekonomik anlamda dünyanın en güçlü devleti haline geldiğine dikkati çekerek, "Uygulaması ve güzel sonuçları olan ahilik teşkilatının günümüzde hayata geçirilmemesi için hiçbir sebep yok. Yeter ki samimiyetimizi, aklımızı ve ruhumuzu ortaya koyalım." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuklu, Ekonomi

Kaynak: AA

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