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Eşe yumruk atmak boşanma sebebi

Karşılıklı boşanma davasında eşi haklı bulunan koca, temyiz hakkını kullandı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin değerlendirdiği temyiz davasının neticesinde, kocasına yumruk atan kusurlu bulundu.

08.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:49

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren 2. Hukuk Dairesi, kocasına yumruk atan kadını kusurlu buldu.

ÖFKESİNE HAKİM OLAMADI, KOCASINI YUMRUKLADI

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift ayrılmaya karar verdi. Bir süredir eşinden ayrı yaşayan kadın, eşyalarını almak için eve döndü. Çift arasında çıkan tartışmada öfkesine hakim olamayan kadın, kocasının göğsüne yumruk attı. Komşuların araya girmesiyle birlikte tartışma bitti. Her iki taraf da Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek boşanma davası açtı. Mahkeme, kadının boşanma davasını kabul etti. Boşanma davasıyla birlikte maddi ve manevi tazminat talebi de reddedilen koca ise kararı temyiz etti.

"DAVACI ERKEK, DAVA AÇMAKTA HAKLIDIR"

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Kararda, "Erkeğin birleşen boşanma davası yönünden yapılan incelemede, toplanan delillerle davacı-davalı kadının eşyalarını almak için ortak konuta geldiğinde, eşine hakaret ettiği, eşinin göğsünü yumrukladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-davacı erkek dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davalı-davacı erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile erkeğin davasının reddi doğru bulunmamıştır. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

Eşe yumruk atmak boşanma sebebi

Yargıtay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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