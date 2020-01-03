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Beşşar Esed'den İran'a Kasım Süleymani taziyesi

Suriye rejimi lideri Beşşar Esed, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle başsağlığı diledi. İranlı komutan, Afganistan, Pakistan ve İran'dan çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı Suriye'ye getirerek, Esed rejimi saflarında savaştırmıştı.

03.01.2020 20:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:34 Beşşar Esed'den İran'a Kasım Süleymani taziyesi

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, Esed, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle Hamaney ve Ruhani'ye taziye telgrafları gönderdi.
Washington yönetiminin "terör destekçisi olduğunu" savunan Esed, İranlı komutanın ölümünden üzüntü duyduğunu ve kendilerine verdiği desteği unutmayacaklarını ifade etti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin öldürülmesini, "Suriye'deki sivillere yönelik ihlallerden sorumlu savaş suçlusunun sonu" olarak değerlendirmişti.

SÜLEYMANİ, ABD OPERASYONUYLA ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti.

SÜLEYMANİ'NİN SURİYE İÇ SAVAŞINDAKİ ETKİSİ

Süleymani, Suriye iç savaşında oynadığı rolle tartışma konusu olmuştu. İranlı komutan, Afganistan, Pakistan ve İran'dan çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı Suriye'ye getirerek, Esed rejimi saflarında savaştırmıştı. Süleymani, Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün de iç savaşa katılmasında pay sahibiydi. Rejim güçleri safında örgütlediği on binlerce silahlı unsurla, iç savaşta rejime destek olan Süleymani, sivillere yönelik işlenen bazı katliamlar konusunda muhaliflerce sorumlu tutuluyordu.


Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, İran, Dünya, Güncel

Kaynak: AA

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