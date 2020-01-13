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Esed destekçisi İranlı şirketler Suriye'nin yeniden inşasında pay alacak

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İranlı şirketlerin Suriye'nin yeniden inşasında yer almasıyla ilgili anlaşmaların yapıldığını söyledi.

13.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:34Esed destekçisi İranlı şirketler Suriye'nin yeniden inşasında pay alacak
Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İranlı şirketlerin 'nin yeniden inşasında yer almasıyla ilgili anlaşmaların yapıldığını söyledi.
İran devlet medyasının haberine göre, başkent Tahran'da Esed rejiminin Başbakanı İmad Hamis ile bir araya gelen Cihangiri, İranlı şirketlerin bu ülkenin yeniden imarında yer alacağını belirtti.
Bu konuda 2020'de olumlu sonuçlar beklediklerini ifade eden Cihangiri, şunları kaydetti:
"İranlı özel şirketler Suriye'nin yeniden inşasına aktif bir şekilde katılmaya çok istekli. Suriye'nin yeniden inşası için gerekli koordinasyonlar ve anlaşmalar yapılmıştır."
Cihangiri ayırca İdlib krizinin olumlu bir şekilde çözülmesi temennisinde bulundu.
İran, Suriye'de iç savaşın şiddetlendiği dönemden bu yana müttefiki Beşşar Esed safında 100 binden fazla milisi savaştırıyor. Bu gruplar halihazırda en yoğun olarak İdlib, Şam, Humus, Deyrizor ve özellikle Lübnan sınırında konuşlu bulunuyor.
Esed rejiminin bu milisler ve ailelerine vatandaşlık verdiği, yerinden edilen kişilerin evlerine yerleştirdiği ya da el konulan arazilerine konut yapılmasına izin verdiği biliniyor.
Suriyeli muhalifler, ülkedeki yeniden imar faaliyetinin savaş bittikten sonra Birleşmiş Milletler gözetimindeki siyasi geçiş süreci tamamlandığında başlaması gerektiğine dikkati çekiyor.

İshak Cihangiri, Cumhurbaşkanı, Suriye, İran, Güncel

Kaynak: AA

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