Esed'e ait T-55 tipi 36 tonluk tankın vurulma anları paylaşıldı

Suriye 'de İdlib kentinde Esed rejimine ait bir tank vuruldu. Suriye'de Milli Ordu bileşenlerinden Ulusal Kurtuluş Cephesi, İdlib hattında Esed rejimine ait bir tankı vurdukları görüntüyü yayınladı. 36 tonluk T-55 tipi tankın tanksavar güdümlü füzeyle vurulduğu görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

2 HELİKOPTER DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

4 gün önce İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esed rejimine ait helikopter düşürülmüştü. Helikopterde yer alan tüm mürettebatın öldüğü açıklanmıştı. Öte yandan Esed rejiminin geri almaya çalıştığı Serakib ilçe merkezinin batısında rejime ait bir helikopter daha düşürülmüştü.

MUTABAKATLARA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.