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Esed Güçleri'nin Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına ilerlediği iddia edildi

Esed Güçleri, Suriye'de 2012 yılından bu yana farklı grupların elinde bulunan Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına 10 kilometre mesafedeki mevzilerde kontrolü sağladığı iddia edildi.

14.02.2020 22:59 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:37

Sputnik'in rejime yakın El-Vatan gazetesinden aktardığı haberde, Halep'in batısındaki 46. Alay karargahını ele geçiren Rejim Güçleri, eski Halep- yolunu ve sınırdaki Bab el-Hava sınır kapısı yolunun kesişme noktasında da kontrolü ele geçirdiği aktarıldı.

"İKİ KÖYDE KONTROL SAĞLANDI"

Gazete, ordu birliklerinin Atarib şehrine üç kilometre ve Bab el-Hava sınır kapısına 7 kilometre mesafede bulunduğunu kaydetti. Haberde, ayrıca ordunun Atarib yolu üzerindeki Urem Kubra ve Urem Sugra köylerinde de kontrolü sağladığı belirtildi.

TSK, KOMANDO TAKVİYESİ YAPTI

Rejim Güçleri ile yaşanan gerilim sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun bulunduğu 60 araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Zırhlı personel taşıyıcıların yer aldığı konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Esed Güçleri'nin Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına ilerlediği iddia edildi

İdlib, Dünya


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