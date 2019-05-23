Esed'in Askerlerine Meydan Okuyan Suriyeli Çocuklarına Kavuştu - İdlib

Kaynak: AA

Suriye'nin Hama ilinde Beşşar Esed rejiminin ele geçirdiği bir köyde evini terk etmeyen ve askerlere meydan okuyan 93 yaşındaki Facid Muhammed Yunus İdlib'deki çocuklarına ulaştı.Suriye'de Hama ilinin güney kırsalında Esed rejimi, hava ve topçu saldırıları düzenleyerek geçen hafta ele geçirdiği Mühacirin köyünü terk etmeyen 93 yaşındaki Facid Muhammed Yunus'un rejim askerlerine meydan okuması sosyal medyada geniş yankı buldu.Rejim askerlerince geçen hafta çekildiği anlaşılan görüntülerde, askerden birisinin sorguya aldığı Yunus'a adı ve köyü hakkında sorular sorduğu ancak yaşlı adamın hiçbirine yanıt vermediği görülüyor.Görüntülerde, yaşlı adamı konuşturmak isteyen rejim askeri,kendisine bir su şişesi uzatarak, "Al bunu iç ve bizim, onlardan (ÖSO) daha iyi olduğumuzu söyle" ifadesini kullanıyor. Yunus'un askerin elindeki su şişesini "Sizin su pis" diyerek itmesi, bunun üzerine askerin yaşlı adama küfür ve hakaretler yağdırması, Yunus'un arkasından yaklaşan bir diğer askerin ise kafasına kürekle vurması yer alıyor.Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, aktivistler rejim askerlerine tek başına direnen yaşlı adama destek oldu.Olaydan bir gün sanra askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeye uzun uğraşlar sonucu kaçmayı başaran Yunus, daha sonra İdlib'deki çocuklarının yanına ulaştı.Yaşlı adamın oğlu Yaser Yunus, babasının yaşadığı o anları AA muhabirine anlattı.Yunus, "Babam, biz evden çıkarken bize, 'Hiçbir eşyanızı yanınıza almayın.' dedi. Kendisi rejim askerlerinin evdeki eşyaları çalmasını önlemek için evi bekledi, çıkmadı." dedi.Rejimin Hama'nın güneyindeki bölgeleri ele geçirmeden önce yoğun hava ve kara saldırıları düzenlediğini söyleyen Yunus, "Ailemi alıp çıktım ve babam hiçbir şeklide çıkmayı kabul etmedi. İki oğlumu yanında bıraktım. Saldırılar şiddetlenince, Muhacirin köyünden Bab Et-Taka köyüne sığınmışlar. Rejim daha da ilerleyince çocuklarım kuzeye gitmek istemiş ancak babam yine çıkmayı kabul etmemiş. Çocuklar bunun üzerine babamın yemeğini suyunu temin edip Gab Ovası'ndan çıktılar." diye konuştu.