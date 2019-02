Esed'in Saldırısından Kurtulan Küçük Hasna, Kardeşini Kurtaramadı - Han

Kaynak: AA

HAN ŞEYHUN - Han Şeyhunlu 10 yaşındaki Hasna Katran, Beşşar Esed rejiminin saldırısına kardeşiyle evde yalnızken yakalandı. Kardeşini korumak isteyen Katran kurtarıldı ancak küçük İlaf, ablasının kollarında can verdi.10 yaşındaki Hasna Katran, Esed rejimi güçlerinin dün İdlib 'in Han Şeyhun ilçesine düzenlediği hava saldırısından kurtuldu.Saldırı sırasında evde kardeşiyle yalnız olan Katran, uçak seslerini duyunca küçük kız kardeşi İlaf Katran'ı da alarak mutfak tezgahının altına saklandı. Katran, kardeşini korumak için onun üstüne kapandı.Ancak Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması sırasında sadece Katran'ın sağ olduğunu gördüler.Vücudu betonların arasında tümüyle sıkışan Katran'ın sadece kanlar içindeki başı görünüyordu. Kardeşinin cansız bedeni ise Katran'ın kollarının altındaydı.Kaldırıldığı hastanede AA muhabirine konuşan Katran'ın şokta olduğu görüldü.Katran, "Babam evde. Annem dedeme gitti. Kız kardeşimle evdeyken varillerle vurulduk. Üzerimize çatı çöktü. Mutfak tezgahının altına sığındık. İlaf benden küçük. O şimdi evdedir." ifadelerini kullandı.Küçük kızın tedavisi Suriyeli Amerikan Medikal Topluluğu (The Syrian American Medical Society-SAMS) kurumunun destek verdiği bir hastanede sürüyor.Rejim güçleri, ay başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarını yoğunlaştırdı. Şubat başından itibaren 8 binden fazla aile Türkiye sınırındaki kamplara göçtü.Türkiye ile Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi korumak için imzalanan mutabakattan bu yana ise 25 binden fazla aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.