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Esed rejimi, ateşkese rağmen İdlib'de karadan ilerliyor (2)

Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkese rağmen toprak ele geçirmeye devam ediyor.

16.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:03
Beşşar Esed rejimi, Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkese rağmen toprak ele geçirmeye devam ediyor.
Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ile 'nın hava desteğiyle sabah erken saatlerde İdlib'in doğusuna operasyon başlattı.
Rejim güçleri, askeri muhaliflerin kontrolündeki Muveyha ve Ebu Cirryf köylerini şiddetli çatışmalar sonrasında ele geçirdi.
Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya, İdlib'in Maarratünnuman ilçesi, Binin köyü ile Halep'in batısındaki Ayn Cera ve Kefer Naha köylerine hava saldırısı düzenledi.
Rejime ait savaş uçakları da Maarratünnuman ilçesi ile İhsim ve Keferruma beldelerine saldırdı.
Esed rejiminin dünkü saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetmiş, destekçisi Rusya'nın da dahil olduğu saldırılarda en az 50 sivil yaralanmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını ileri sürmüştü. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar, kara saldırılarına devam etmişti.
Esed rejimi, ateşkese rağmen İdlib'de karadan ilerliyor (2)

Beşşar Esed, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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