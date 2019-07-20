Esed rejimi güçleri Han Şeyhun'u "haritadan silme" peşinde

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya
'ya ait savaş uçaklarının Han Şeyhun ilçesine hava saldırılarıHava saldırısının ardından bölgeden yükselen dumanlar Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçakları, "İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki Han Şeyhun ilçesine iki gündür yoğun saldırı düzenliyor.
Esed rejimi uçakları ve onun kara güçleri ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, son iki günde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki Han Şeyhun'u yüzlerce kez havadan hedef aldı.
Söz konusu güçler, karaya atış yapan silahlarla da ilçe merkezini vurdu.
Şubat ayından itibaren süren saldırılar nedeniyle ilçenin neredeyse tümüyle boşaltılmış olması, can kaybının önüne geçti.