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Esed rejimi güçleri Kamışlı'da bir YPG/PKK'lı teröristi öldürdü

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde, Beşşar Esed rejimi güçlerinin henüz bilinmeyen bir nedenle açtığı ateşte YPG/PKK'lı bir terörist öldü, biri yaralandı.

04.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:50
Esed rejimi güçleri Kamışlı'da bir YPG/PKK'lı teröristi öldürdü
Suriye 'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde, Beşşar Esed rejimi güçlerinin henüz bilinmeyen bir nedenle açtığı ateşte YPG/PKK'lı bir terörist öldü, biri yaralandı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke iline bağlı Kamışlı ilçe merkezinde varlık gösteren Esed rejimine bağlı güçlerin bölgeden geçen terör örgütü YPG/PKK'ya ait bir araca ateş açmasıyla bir terörist öldü, bir terörist yaralandı. Bunun üzerine YPG/PKK bölgeye teröristlerini sevk ederek ilçe merkezinin giriş ve çıkışlarını kapattı.
Rusya da tarafları sakinleştirmek için ilçeye asker gönderdi. İlçe merkezinde gerginlik ise devam ediyor.
Terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi, Haseke kentini birlikte yönetiyor. Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik karesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Beşşar Esed, Suriye, YPG, Güncel
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