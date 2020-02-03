Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi

Beşşar Esed rejimi unsurları ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Rusya 'nın hava desteğiyle, İdlib 'in güney kırsalındaki Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi.

Rejim güçleri ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahları gruplar arasında, İdlib'in Serakib ilçesi çevresinde ve Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalında yoğun çatışmalar sürüyor.

SERAKİB'E 1,5 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rejim güçleri, dün gece ve gün içindeki saldırılarıyla Serakib çevresindeki Cubas, San, Trenbe ve Neyrab köylerine hakim oldu. Böylece rejim güçleri, TSK'nın Serakib'in Trenbe köyündeki yerleşkesine bir buçuk kilometre yaklaşarak, karşı karşıya kalmış oldu.

Öte yandan, Halep'in batı kırsalındaki çatışmalarda da ilerlemeye çalışan rejim güçleri ise askeri muhaliflerin karşı koymasıyla durduruldu. Esed rejimi, burada çok sayıda kayıp vererek çekilmek zorunda kaldı.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINI İHLAL ETTİLER

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 ayrı "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib'in dışındakileri Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

1,5 YILDA 1800'DEN FAZLA CAN VERDİ

Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. Soçi mutabakatının ardından geçen yaklaşık 1,5 yılda 1800'den fazla sivil can verdi. Geçen yılın başından beri Türkiye sınırı yakınlarına 1 milyon 637 bin sivil göç etti.