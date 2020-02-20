Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak

Suriye'de Beşşar Esed rejimi unsurlarının, Halep kent merkezindeki bazı yerleşimlere saldırı düzenleyerek Türkiye 'yi "sivilleri hedef almak"la suçlamaya hazırlandığı öğrenildi.

REJİM UNSURLARININ TELSİZ HATTINDA ORTAYA ÇIKTI

İdlib'deki ılımlı muhalifler, Esed rejimi unsurlarının telsiz hattına sızdı. Muhaliflerin aktardığı bilgiye göre, rejim güçleri Halep'in Hamdaniye Mahallesi'ne saldırı düzenleyip Türkiye'yi buradaki sivilleri öldürmekten sorumlu tutan bir propaganda başlatmaya hazırlanıyor.

MUHALİFLER, İDLİB'E OPERASYON BAŞLATTI

Esed rejimi güçleri, Aralık 2016'dan bu yana Halep kent merkezinin tamamını kontrol ediyor. Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, bugün İdlib'in güneyine operasyon başlattı. Muhalifler Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi. Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı askeri muhalifler, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personel taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından İdlib'de hava saldırısı sonucunda iki askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir.

"KANLARI YERDE BIRAKILMADI"

Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

"50'DEN FAZLA REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir"